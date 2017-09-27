В Луганске покончила с собой помощница пропагандиста Филлипса (фото)

25 сентября в Луганске, в общежитии № 4 фейкового педуниверситета, расположенного на улице Матросова, 2-Б, из окна на 5 этаже выпала девушка. Об этом сообщает группа "Информационное сопротивление".

Позже было установлено, что из окна своей комнаты выпала 17-летняя студентка 1-го курса Щербак Вера Петровна. От полученных телесных повреждений девушка скончалась на месте.

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Представители бандформирования "МВД ЛНР", прибывшие на место трагедии, установили, что это – самоубийство. Официально было заявлено, что однокурсники и знакомые покойной неоднократно слышали от нее о намерении покончить жизнь самоубийством. В то же время, родственники и близкие подруги даные утверждения опровергают.

Следует отметить, что покойная Щербак, несмотря на юный возраст, является фигурантом сайта "Миротворец" с 2016 года, где отметилась как помощница пособника боевиков и пропагандиста Грэма Филлипса и сознательная участница создания антиукраинских видеосюжетов.

Как сообщал УНИАН, британец Грэм Филлипс и пропагандист Кремля на Донбассе нашел в оккупированном Луганске невесту и даже успел сделать ей предложение.