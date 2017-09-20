Львовский облсовет призывает власть навести порядок в пенсионном обеспечении участников АТО

Львовский областной совет единогласно поддержал запрос депутата от УКРОПа Петра Жукровского о пенсионном обеспечении участников АТО. Соответствующее обращение народные избранники направили Президенту Украины, Кабинету Министров и в Верховную Раду.

В нем они отмечают необходимость внести изменения в действующее законодательство по поводу зачисления в страховой стаж службы в армии для всех без исключения мобилизованных.

Петр Жукровский считает недопустимым, что сегодня всем военнослужащим в справке Пенсионного фонда по форме ОК-5 в графах проставлены нули, поэтому людям не учитывают период службы в армии при начислении пенсии. «Уплачивается ли единый социальный взнос за граждан, которые были мобилизованы с 2016 года до сих пор?» – отмечает депутат.

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Напомним, народные депутаты от УКРОПа направляли премьер-министру и в Кабмин депутатское обращение, в котором требовали урегулировать вопрос о начислении пенсий мобилизованным участникам АТО.

Нардепы требовали объяснить, на каких основаниях Министерство социальной политики Украины вопреки Закону «О воинской обязанности и военной службе» не относит службу в армии в период мобилизации к страховому стажу для начисления пенсии. Также они хотели выяснить, почему в справке по форме ОК-5, которая является основной для назначения пенсии, мобилизованным гражданам указывают нулевую заработную плату и денежное обеспечение за период с марта 2014 по июнь 2016 года.

В результате период службы не учитывается при начислении пенсии. В то же время он может быть решающим, учитывая уровень безработицы и сложности с накоплением необходимого минимального трудового стажа.