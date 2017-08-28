РФ не прекратит попытки вернуть Украину в свое имперское лоно - российский журналист

В ближайшее время ситуация на Донбассе останется такой, как сейчас. Об этом в интервью изданию "Фокус" заявил российский журналист Аркадий Бабченко.

Он считает, что особой политической воли что-то менять не просматривается ни у Украины, ни у России, ни у Запада.

"Всё зашло в тупик. Я предполагаю, что РФ не прекратит попытки вернуть Украину в своё имперское лоно. Россия выжидает, и при любом ухудшении ситуации здесь, в Украине, будут предприняты новые шаги", - отметил Бабченко.

Журналист убежден, что будут использоваться все методы расшатывания ситуации в Украине в случае политического кризиса в стране: это и попытки привести своих людей в Раду, и теракты, и пропаганда, и давление на фронте.

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По его словам, на сегодняшний день Украина выстояла, купировала раковую опухоль и не пускает её дальше.

"Кремль хотел половину Украины, с Харьковом, Одессой и т. д. А если бы полстраны оказалось под управлением России, то о государственном суверенитете Украины говорить бы не пришлось. Для Кремля это было бы выполненной задачей. И от таких планов не отказались. Полномасштабной войны ждать уже не приходится. Но пропагандистская работа будет продолжаться", - подытожил Бабченко.

Ранее Бабченко, комментируя ситуацию на Донбассе, заявлял, что раз в полгода будет условная Авдеевка.