18 обстрелов со стороны боевиков и двое раненых бойцов: в штабе отчитались о сутках в АТО

В зоне проведения АТО сутки не завершились спокойно. Незаконные вооруженные формирования 18 раз нарушили перемирие. Один украинский защитник был ранен, один получил боевую травму. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

Отмечается, что к 19 часам активность российско-оккупационных группировок была минимальной, а вечером боевики в привычном режиме начали обстрелы наших позиций.

Так, 4 раза с разных направлений, используя гранатометы и крупнокалиберные пулеметы, наемники били по украинским укреплениях в Авдеевской промзоне. Кроме того, на Донецком направлении под огонь врага попали наши опорные пункты возле Зайцевого и шахты Бутовка. А около 23 часов преступники почти час из стрелкового оружия обстреливали дома мирных жителей Майорска.

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«На Луганском направлении в конце суток противник дважды открывал огонь из 82-миллиметровых минометов в районе Новоалександровки. В результате этих обстрелов один украинский военный получил ранения. Также случаи применения боевиками гранатометов зафиксированы на подступах к Катериновке и Крымскому», - говорится в сообщении.

На Приморском направлении бандиты обстреливали опорные пункты сил АТО в окрестностях Павлополя, Широкиного и Лебединского.

На большинство вооруженных провокаций врага наши бойцы отвечали плотным и агрессивным огнем из оружия, не запрещенного Минскими договоренностями.

Как сообщал УНИАН ранее, накануне в штабе АТО сообщали, что День Государственного флага Украины в районе проведения АТО прошел относительно спокойно. С полуночи зафиксировано 4 случая нарушения перемирия. В основном эти обстрелы были неприцільні и носили провокационный характер.