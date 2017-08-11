Обострение в АТО: ранены четверо военных, один травмирован

С начала суток четверо украинских военнослужащих получили ранения, один травмирован. Об этом сообщает пресс-центр штаба Ато в Facebook. Отмечается, что в районе проведения АТО сегодня снова обострилась ситуация под Авдеевкой.

«С полуночи российско-оккупационные группировки трижды, почти по часу, обстреливали позиции ВСУ на подступах к этому поселку из минометов, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. В ответ украинские военные накрывали противника огнем, заставляя соблюдать режим тишины. К сожалению, в результате этих противостояний трое наших бойцов получили ранения, еще один был травмирован», - говорится в сообщении.

По оперативным данным, дневной обстрел украинских позиций боевики устроили для демонстрации представителям ОБСЕ напряженной ситуации в Авдеевке.

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«В этом районе преступники уже неоднократно стремятся навязать совместный отвод сил от линии разграничения и создание так называемой «Авдеевской серой зоны». В то же время силы АТО никогда не планировали менять позиции, поэтому город находится, и будет находиться под контролем и защитой Вооруженных Сил Украины», - отметили в штабе.

Кроме того, ночью, на Луганском направлении боевики били из гранатометов неподалеку от Новоалександровки. А во время обстрела опорного пункта сил АТО в Крымском еще один украинский защитник получил ранения.

Как известно, ранее боевики из "Градов" обстреляли силы АТО в Широкино и Водяном.