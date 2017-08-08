В Кривом Роге объявлен день траура по военному, погибшему вчера под Марьинкой

9 августа в Кривом Роге объявлен днем траура по погибшему на Донбассе 30-летнему Вячеславу Иванушкину. Соответствующее решение подписал исполняющий обязанности мэра города Сергей Маляренко.

По информации городского совета, прощание с погибшим состоится 9 августа возле дома в Саксаганском районе, где он жил. Похоронят военного на Аллее Славы на центральном кладбище.

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Как сообщается, в день траура в городе приспустят государственные флаги Украины, отменены развлекательные мероприятия, внесены соответствующие изменения в программы местного телевидения и радио.

По словам криворожских волонтеров, старший наводчик противотанкового взвода военной части А 3220 Вячеслав Иванушкин погиб от пули снайпера 7 августа 2017 года в районе поселка Марьинка в Донецкой области, пишет Радио Свобода.

По информации штаба АТО, в зоне боевых действий на Донбассе 7 августа погиб один, ранены двое украинских военных. Ранее штаб АТО сообщил, что причиной смерти украинского военного днем 7 августа стал выстрел снайпера боевиков. Согласно утренним сводкам, еще двое бойцов были ранены в результате гранатометного обстрела вблизи Талаковки на Приморском направлении.

По данным из Книги памяти, по состоянию на 1 мая 2017 года в зоне АТО погибли 413 бойцов, уроженцев Днепропетровской области.