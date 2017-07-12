Задержанный СБУ боевик рассказал об убийствах украинских военнопленных
Во время общения с оперативниками спецслужбы задержанный предоставил сведения, говорящие об убийствах боевиками украинских военнопленных.
Служба безопасности Украины задержала террориста из бандформирования «Восток», который рассказал об убийствах боевиками российских оккупационных войск украинских военнопленных.
Об этом сообщает пресс-служба СБУ в социальной сети Facebook.
«В Донецкой области Служба безопасности Украины совместно с полицией задержала боевика бандформирования «Восток», - говорится в сообщении.
В частности, правоохранители задержали 41-летнего уроженца Торецка (до 2016 года - Дзержинск) после его возвращения на подконтрольную Украине территорию.
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"Во время общения с оперативниками спецслужбы задержанный предоставил показания, свидетельствующие об убийствах боевиками украинских военнопленных", - заявили в СБУ.
По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 260 Уголовного кодекса Украины (создание не предусмотренных законом вооруженных формирований или участие в их деятельности, наказывается лишением свободы на срок от трех до восьми лет).
Продолжаются неотложные следственные действия.