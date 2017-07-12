Задержанный СБУ боевик рассказал об убийствах украинских военнопленных

Служба безопасности Украины задержала террориста из бандформирования «Восток», который рассказал об убийствах боевиками российских оккупационных войск украинских военнопленных.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ в социальной сети Facebook.

«В Донецкой области Служба безопасности Украины совместно с полицией задержала боевика бандформирования «Восток», - говорится в сообщении.

В частности, правоохранители задержали 41-летнего уроженца Торецка (до 2016 года - Дзержинск) после его возвращения на подконтрольную Украине территорию.

Читайте также"Сразу отправили на Донбасс": пленный военный Агеев подтвердил, что служит в России по контракту

"Во время общения с оперативниками спецслужбы задержанный предоставил показания, свидетельствующие об убийствах боевиками украинских военнопленных", - заявили в СБУ.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 260 Уголовного кодекса Украины (создание не предусмотренных законом вооруженных формирований или участие в их деятельности, наказывается лишением свободы на срок от трех до восьми лет).

Продолжаются неотложные следственные действия.