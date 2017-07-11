Конфликт в Украине разделяет континент - глава ОБСЕ

Действующий глава Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), глава министерства иностранных дел Австрии Себастьян Курц (Sebastian Kurz) призвал к усилиям по скорейшему решению конфликта на Востоке Украины, как сообщает DW.

"Мы должны осознавать тот факт, что каждый день в зонах конфликтов гибнут люди. И много людей, которые проживают в странах, входящих в ОБСЕ, находятся в ситуации, не пригодной для жизни. В начале этого года я посетил Украину и увидел воочию, насколько ужасная ситуация для местных жителей. И это продолжается до сих пор", - заявил Курц на открытии пленарной сессии неформальной министерской встрече ОБСЕ во вторник, 11 июля, в австрийском Мауэрбахе.

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Он добавил, что австрийское председательство в ОБСЕ прилагает много усилий к тому, чтобы внести свой вклад в ослабление остроты конфликта на Украине. "Слава богу, нам удалось договориться о необходимости укрепления и надстройки (Специальной) мониторинговой миссии (на Донбассе)", - сказал он, напомнив, что организация намерена довести количество наблюдателей до тысячи и максимально полно технически оснастить их.

Как отметил Курц, члены ОБСЕ должны делать все возможное, чтобы добиться решения конфликтов - не только на востоке Украины, но и в других регионах. При этом он выразил надежду на то, что Россия будет прилагать усилия для решения конфликта в Украине.

По его словам, между странами-членами ОБСЕ существует "кризис доверия", а конфликт в Украине "разделяет континент". "Я очень надеюсь, что ЕС и России удастся сильнее приблизиться друг к другу. Нам необходимо совместное действие, а не противостояние. Мы должны быть уверены, что мир на нашем континенте возможен только вместе с Россией", - подчеркнул глава ОБСЕ.