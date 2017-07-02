В Минобороны сообщили, как погибли двое украинских военных
14:59, 02 июля 2017Война
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Военнослужащие погибли возле села Пески в результате подрыва на мине.
Иллюстрация REUTERS
Двое украинских военнослужащих погибли вчера возле села Пески Донецкой области, подорвавшись на мине.
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Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время брифинга сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник.
«За сутки двое украинских военных погибли. Это произошло в районе населенного пункта Пески в результате подрыва на мине. Еще трое украинских военных получили ранения и боевые травмы», - сказал он.
Как сообщал УНИАН, за минувшие сутки на Донбассе оккупанты 25 раз обстреляли подразделения Вооруженных сил Украины.
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