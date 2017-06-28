Ситуация в зоне АТО: боевики более 30 раз обстреляли позиции ВСУ

За минувшие сутки, 27 июня, количество обстрелов позиций Вооруженных сил Украины российско-оккупационными войсками достигло 31.Треть из этих вооруженных провокаций состоялась именно в темное время суток, сообщает пресс- центр штаба АТО.

Кроме того, более десятка фактов использования боевиками оружия характеризуются применением минометов различных калибров. В результате вражеских обстрелов за прошедшие сутки ни один украинский военный не пострадал.

Читайте такжеБоевики продолжают нарушать перемирие на всей линии соприкосновения - штаб АТОНа приморском направлении вчера днем незаконные вооруженные формирования неоднократно обстреливали позиции украинских военных из стрелкового оружия в районе Гнутово и Павлополя. К тому же с автоматических станковых гранатометов, стрелкового оружия и 82-мм минометов били по защитникам Марьинки.

Уже вечером под гранатометный огонь боевиков попали опорные пункты сил АТО в районе Широкино и Лебединского. А под конец суток они совершили обстрел из минометов калибра 82 мм по укреплениям ВСУ вблизи Гнутово. Всего на этом направлении вчера было зафиксировано 8 вооруженных провокаций.

На донецком направлении оккупанты 6 раз открывали огонь по украинским воинам, которые держат оборону на этом участке линии соприкосновения. Позиции ВСУ в пригороде Авдеевки наемники неоднократно обстреливали из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Со 120-мм минометов и зенитной установки днем били по укреплениям сил АТО вблизи Луганского, что на Светлодарск дуге.

Читайте такжеМиссия ОБСЕ за сутки зафиксировала почти 70 взрывов на Донбассе

Несколько раз из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных модификаций и стрелкового оружия боевики обстреливали украинских воинов неподалеку Каменки. Применяя пехотное вооружение, бандформирования также нарушали перемирие в районе Верхнеторецком.

На луганском направлении вчера днем было спокойно. До рассвета зафиксирован лишь один обстрел боевиками - в районе поселка Желтое с 82-мм минометов. Зато, пророссийские бандформирования существенно активизировались уже с заходом солнца и под конец суток именно на этом направлении было более половины из всех зафиксированных обстрелов - 16.

Начиная с 20.00 захватчики интенсивно обстреливали сразу несколько участков на этой части фронта. Из 120-мм минометов боевики били по позициям ВСУ в районе Кряковки и Новоалександровки. Там же, а также вблизи Счастья, Крымского и Троицкого, они применяли минометы калибра 82 мм. У Станицы Луганской, Новозвановки, Валуйского и Попасной наемники били из различных систем пехотного вооружения. Кроме того, по оборонным укреплениям сил АТО вблизи Новоалександровки боевики вели огонь из БМП и противотанкового ракетного комплекса.