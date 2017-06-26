Журналист раскрыл подробности боя на Донбассе, в котором исчез подполковник НГУ

Журналист Юрий Бутусов напомнил, как 3 июня при выполнении боевого задания в "серой зоне" пропал заместитель командира отдельного отряда специального назначения "Вега" Западного территориального управления Нацгвардии, командир 2-й разведывательно-поисковой группы подполковник Александр Бойко.

Группа Бойко в составе 15 разведчиков получила задание штаба АТО провести разведку в полосе 24-й механизированной бригады в районе Попасная, Катериновка, Золотое, пишет Бутусов на своей странице в Facebook.

"Задание обычное, спецназ и снайперы Нацгвардии проводят регулярные поиски в "серой зоне", в том числе и в этом районе. Позиции противника в том районе, куда они шли, были слабо изучены. Бойко взял с собой не всю группу - а лишь пятерых бойцов. Причины не ясны. Возможно, не хотел рисковать всеми", - говорится в сообщении журналиста.

Он отметил, что группа далеко отошла от позиций украинских войск и сблизилась с позициями противника, а примерно в 11:00 во время движения группы, она подверглась огневому налету. "Огонь был не прицельный, видимо, били по площади, услышав шум или заметив движение с одного из постов наблюдения противника", - говорится в его сообщении.

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Отмечается, что в первом официальном рапорте шла речь о минометном обстреле. Однако позднее поступили доклады и об обстреле из стрелкового оружия. Однако близкого огневого контакта не произошло. Журналист говорит, что, судя по имеющимся описаниям характера боевого столкновения, речь шла об обстреле с дистанции.

"Во время огневого налета подполковник Бойко, который двигался первым во главе группы, получил несколько ранений. Бойцы отнесли его в сторону и сообщили, что от полученных ранений Александр погиб на месте. С командира сняли экипировку и оружие, однако само тело решили с собой не брать", - рассказал Бутусов.

Кроме того, группа вышла разрозненно - один из бойцов вышел сам, их не преследовали, они вышли без командира и сообщили, что их ждала засада.

"На поиски своего друга немедленно вышел с другой группой другой заместитель командира "Веги" - подполковник Владислав Аллеров (сын командующего НГУ)", - говорится в сообщении журналиста.

Однако, продолжил он, обнаружить в указанном месте тело Бойко группе Аллерова не удалось: во время поиска группа вышла на позиции противника, подверглась длительному обстрелу и была вынуждена прекратить поиски.

"Стало очевидно - либо в определении места оставления тела произошла ошибка, либо Бойко не погиб, а после тяжелых ранений сумел заползти в какое-то укрытие", - предполагает Бутусов.

Затем командование АТО запросило перемирие в данном районе для поиска офицера. Известно, что место исчезновения находилось вблизи позиций противника. Российское командование заявило, что в результате многодневных поисков подполковник не обнаружен.

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"К сожалению, несмотря на отсутствие понимания обстановки, сослуживцы жене подполковника сообщили, что он погиб в бою, что тело будет доставлено в часть в ближайшее время. Однако тело не обнаружили. Прошло уже три недели, судьба Александра неизвестна. Доказательств, что он погиб в настоящее время нет", - добавил Бутусов.

Вскоре штаб АТО и командование НГУ сделали официальные сообщения, что местонахождение подполковника неизвестно.

"Пока нет оснований предположить, что Александр находится в руках российских спецслужб. Бойко по сути занимался войсковой разведкой, особо секретной информацией, доступом к агентурным данным он не обладал. Если бы враг захватил тело погибшего, то как обычно постарались бы устроить спектакль, сыграть на публику. Если бы он был жив - аналогично", - подытожил журналист.

В военной прокуратуре уже расследуют данный инцидент после письменного заявления жены пропавшего.

Как сообщал УНИАН, 20 июня стало известно, что полковник Бойко пропал без вести во время выполнения боевого задания в результате боевого столкновения на Луганщине.

Вскоре жена 35-летнего командира разведки, подполковника Александра Бойко Светлана заявила, что ей известно об обстоятельствах исчезновения Бойко возле Золотого в Луганской области. Женщина отрицает, что ее муж исчез. "Он не исчез, его оставили на поле боя тяжело раненым", - сказала она.