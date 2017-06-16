Гиркин призывает боевиков на Донбассе "валить" в Россию (фото)

Украинский волонтер Роман Доник показал листовки, в которых бывший "полевой командир" "ДНР" Игоря Стрелкова (Гиркина) призывает террористов к бегству из псевдореспублик. Снимки обращения волонтер опубликовал на своей странице в Facebook.

"В луг**де всплыли несколько тысяч свежих листовок, в которых Стрелков-Гиркин призывает настоящих бойцов бросать все и валить в Россию. Добрые люди оттуда прислали", - говорится в его сообщении.

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В листовке говорится, что Россия бросила террористов, поэтому поставок боекомплекта в "ЛДНР" больше не будет.

"Конечно, странная история, особенно учитывая, что листовки появились на глубоко оккупированной территории, можно сказать, в "глубоком тылу" и как раз после комментария Порошенко и заявления Турчинова о необходимости завершать АТО и менять формат. А может, просто Плотницкий устал и может уходить", - пишет Доник.