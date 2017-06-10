С начала суток боевики совершили 31 обстрел, двое военных ранены – штаб

С начала суток боевики 31 раз открывали огонь по подразделениям Вооруженных Сил Украины, двое военнослужащих получили ранения. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

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Отмечается, что наиболее активно враг нарушает режим прекращения огня на южной части фронта.

На приморском направлении незаконные вооруженные формирования 15 раз открывали огонь. Еще до рассвета с западной окраине временно оккупированного Донецка оккупанты дважды обстреляли опорные пункты ВСУ на подступах к Красногоровки из ствольной артиллерии калибра 122 мм и один раз - из 120-мм минометов. Несколько вражеских артиллерийских снарядов попали и в жилые кварталы этого населенного пункта. К счастью, прошло без жертв среди местного населения и разрушений.

Также укрепления сил АТО в районе Красногоровки, Марьинки, Славного и Чермалика попали под вражеский огонь из минометов калибра 82 мм. Кроме того, вблизи Чермалика зафиксировано как минимум 2 факта применения российскими наемниками переносных версий реактивных систем залпового огня. А бойцов сил АТО, которые держат оборону вблизи Павлополя и Водяного, бандиты обстреливали из гранатометов и стрелкового оружия.

По данным штаба, на донецком направлении противник осуществлял обстрелы невысокой интенсивности из запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 120 мм наших опорных пунктов вблизи Авдеевки и Верхньоторецького. Там же, а также вблизи Луганского, Зайцевого и Каменки, боевики неоднократно били по позициям украинских защитников из гранатометов и стрелкового оружия различного калибра.

"Луганский направление. На этой части фронта начислено меньше вражеских провокаций. Не использовали там подконтрольные России вооруженные банды и запрещенную артиллерию. Однако дважды после обеда боевики из 82-мм минометов накрывали наши оборонительные укрепления неподалеку Крымского. Остальные нарушений зафиксированы в районе Станицы Луганской, Валуйского, Троицкого и Донца, где противник открывал огонь из стрелкового оружия и гранатометов различных модификаций", -добавили в пресс-центре.