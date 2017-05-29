Без введения миротворческой миссии на оккупированном Донбассе будет трудно достичь деоккупации - Геращенко

Без введения миротворческой миссии на оккупированных территориях Украины будет трудно достичь как делимитаризации, так и деоккупации.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам заявила первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко после встречи с делегацией постоянных представителей государств - участников Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

«Без введения миротворческой миссии на оккупированных территориях будет трудно достичь там как делимитаризации, так и деоккупации. Поэтому мы стоим на позициях, что нужно, чтобы было принято положительное решение относительно миротворческой миссии на Донбассе", - сказала Геращенко.

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Она отметила, что принятие такого решения блокирует Россия.

Геращенко добавила, что во время встречи поднимался также вопрос о недопустимости нарушения прав человека в Крыму и недопуске со стороны РФ мониторинговых миссий, в том числе правозащитников, на оккупированную территорию Крыма.

Она подчеркнула, что украинская сторона отмечала, что Крым "должен найти более активное восприятие со стороны всех международных организаций как безопасностных, так и гуманитарных".