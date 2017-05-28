Полиция сообщает о намерениях боевиков повторить обстрел Красногоровки

Пророссийские боевики планируют повторить обстрел Красногоровки Донецкой области сегодня, 28 мая, после 13-14 часов.

Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции со ссылкой на заместителя руководителя Нацполиции - начальника ГУ Нацполиции в Донецкой области Вячеслава Аброськина.

По его словам, цель боевики - запугать местное население и дестабилизировать ситуацию в городе.

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Также Аброськин сообщил, что для оказания помощи населению, организации общественного порядка, охраны поврежденной больницы и школы прибыли подразделения полиции Волновахи и Великой Новоселовки.

По факту обстрела боевиками Красногоровки начато уголовное производство по признакам ст. 258 (террористический акт) Уголовного кодекса Украины.

Кроме того, вице-премьер-министр – министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Геннадий Зубко сообщил, что уже отработан план по восстановлению зданий, пострадавших в результате обстрела. «Областной штаб разработал план по восстановлению. Переговорил с Павлом Жебривским: средства на больницу и школу выделят из местного бюджета, но частный сектор - это только резервный фонд», - написал он в Facebook.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 28 мая, утром боевики обстреляли Красногоровку, в результате чего 8 местных жителей получили ранения и травмы.

Также в результате обстрела повреждены жилые дома, школа и больница.