Через Дебальцево в сторону Донецка идут большие колонны техники с военными в форме РФ - Тымчук

На протяжении последней недели через Дебальцево со стороны Луганска в направлении Донецка боевики перемещают военную технику. Об этом на своей странице в Facebook сообщил координатор группы "Информационный сопротивление" Дмитрий Тимчук.

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"Техника перебрасывается через город в т.ч. в дневное время, иногда – большими колоннами, например, в состав одной из колонн входило около 20 автомобилей, в т.ч. с установленными зенитными установками типа ЗУ-23-2, также перевозилось около 200 военнослужащих в камуфляжной форме российского образца", - написал Тымчук.

Он отметил, что раньше технику и личный состав российских войск в районе Дебальцево перебрасывали исключительно ночью и по объездной дороге между трассами М-04 и М-03, без проезда по улицам города.

Ранее Тымчук сообщил, что в моргах Луганска подготовлены к отправке в Россию 7 трупов российских военнослужащих и наемников, ликвидированных за прошедшие пять суток.