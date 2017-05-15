Среди шести раненых в воскресенье на Донбассе бойцов есть женщина-военнослужащий - Минобороны

Среди шести бойцов, раненых вчера в результате обстрелов боевиками украинских позиций, тяжелые травмы получила женщина-военнослужащий. Об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил спикер Министерства обороны по вопросам АТО Андрей Лысенко.

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"За минувшие сутки вследствие активных боевых действий погибших в рядах украинских военных нет, но 6 военнослужащих получили ранения. Эти потери силы АТО понесли во время вражеских обстрелов в Авдеевке и Водяном на Мариупольском направлении. Один из раненых – женщина-военнослужащий. Ее состояние тяжелое", - сказал Лысенко.

Как сообщал УНИАН, за минувшие сутки российско-террористические войска 49 раз открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины.