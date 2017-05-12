С начала суток боевики 22 раза обстреляли позиции ВСУ

С начала суток боевики 22 раза обстреляли позиции сил АТО, один украинский военнослужащий ранен.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

Отмечается, что на Приморском направлении незаконные вооруженные формирования из стрелкового оружия и гранатометов различных систем обстреливали опорные пункты ВСУ вблизи Широкино, Водяного, Павлополя, Гнутово и Чермалыка. Кроме того, в районе Павлополя противник бил из 120-мм минометов, а неподалеку от Широкино - из артиллерийских систем калибра 122 мм. Украинских воинов, которые защищают Марьинку, враг обстреливал из крупнокалиберных пулеметов. Там же вел огонь вражеский снайпер. А Красногоровка попала под огонь из минометов калибра 82 мм, зенитной установки и стрелкового оружия.

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По данным штаба, на Донецком направлении боевики утром били из противотанкового ракетного комплекса неподалеку от Зайцево. На том же участке фронта подразделения российско-террористических войск из гранатометов открывали огонь в районе Новоселовки Второй, из стрелкового оружия - вблизи Невельского. А украинских защитников в Песках обстреляли из минометов калибров 120 и 82 мм, также гранатометов.

«На Луганском направлении зафиксировано меньше всего обстрелов. Однако один из опорных пунктов сил АТО, который расположен возле Крымского, противник обстрелял из гранатометов, 82-мм минометов и артиллерии калибра 122 мм. А возле Новотошковского незаконные вооруженные формирования открывали огонь по украинским воинам из гранатометов. Там же бил снайпер противника», - сообщили в пресс-центре.