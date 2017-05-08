Опубликовано видео с места покушения на главаря "ДНР" Захарченко

На месте покушения на главаря "ДНР" Александра Захарченко работают сапёры и так называемые спецслужбы "республики". По данным сапёров, всего были установлены шесть зарядов: четыре были зарыты в землю, два установлены на близстоящих к дороге деревьях, передает пропагандистский Life.

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Взрывные устройства содержали поражающие элементы. Но этот факт, как и то, что все заряды были подорваны одновременно, не принесли никакого вреда главарю "ДНР". Кортеж Александра Захарченко не доехал до зоны поражения 150 метров.

Как сообщалось, два взрыва произошли на дороге к мемориальному комплексу Саур-Могила в "ДНР" незадолго до проезда кортежа главаря террористов Александра Захарченко.