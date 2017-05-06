Боевики вернули тела трех военных, которые героически погибли ради спасения раненого побратима

Тела трех погибших военнослужащих, которые ценой собственной жизни спасли раненого боевого собрата, вернули на подконтрольную Украине территорию. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

Отмечается, что тела украинских бойцов возвращены в рамках гуманитарного проекта «ЭВАКУАЦИЯ 200»

«В рамках гуманитарного проекта «ЭВАКУАЦИЯ 200», на подконтрольную Украине территорию возвращены тела трех военнослужащих, которые погибли в районе Светлодарской дуги.

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"Процедура по возвращению тел героев началась сразу же после подтверждения факта гибели наших защитников. Представители ОРЛО постоянно меняли время передачи и только на 5 день тела погибших военнослужащих удалось вернуть», - отмечается в сообщении.

Как сообщал УНИАН ранее, под поселком Луганское на Донбассе 1 мая погибли трое бойцов Вооруженных сил Украины, один из которых подорвал себя гранатой, чтобы не сдаться в плен. Об этом сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник. «Обновленная информация по потерях в рядах ВСУ за 1 мая 2017 года. Тогда после 17.00 группа наших военных попала под мощный вражеский обстрел в районе поселка Луганское, в результате этого обстрела среди украинских бойцов появились раненые», - заявил он.

«Во время эвакуации одного из раненых трое украинских военных героически погибли, один из них подорвал себя гранатой, чтобы не попасть во вражеский плен, и сейчас украинская сторона прилагает максимум усилий для возвращения тел», - добавил Мотузяник.