Миссия ОБСЕ приостановила полеты беспилотников среднего радиуса действия

Специальная мониторинговая миссия Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СММ ОБСЕ) прекратила полеты беспилотных летательных аппаратов среднего радиуса действия. Об этом во время брифинга сказал первый заместитель главы СММ ОБСЕ в Украине Александр Хуг.

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Он рассказал, что на минувшей неделе уровень насилия на востоке Украины оставался в основном на таком уровне, как и на предыдущей. По его словам, наблюдалось незначительное уменьшение нарушений режима прекращения огня. Хуг заявил, что последнюю неделю стал пятым неделей подряд, когда наблюдателями было зафиксировано снижение количества нарушений режима тишины на Донбассе.

При этом он пояснил, что представители миссии фиксируют снижение насилия из-за того, что после смертельного инцидента с гибелью наблюдателя, который произошел 23 апреля возле села Пришиб, миссия частично ограничила патрулирование на Донбассе.

"Ограничения уменьшили географию нашего патрулирования, а также привели к прекращению полетов наших беспилотных летательных аппаратов среднего радиуса действия. Все это предполагает, что мы не можем осуществлять мониторинг и отчитываться о фактах, в том числе и о нарушениях, в том объеме, в котором мы обычно это делали", - сказал Хуг.

Вместе с тем, он отметил, что отличительной чертой конфликта на Донбассе является его непредсказуемость и нестабильность.

"На прошлой неделе мы зафиксировали относительно низкое количество нарушений режима прекращения огня, однако опыт показывает, что все это может измениться очень быстро", - добавил Хуг.

Как утверждает первый заместитель главы СММ, на прошлой неделе миссия не зафиксировала ни одного залпа из запрещенных Минскими соглашениями вооружений в районе треугольнике Ясиноватая – Авдеевка – Донецкий аэропорт. "Если мы сравним ситуацию в этом же районе в начале февраля, когда мы фиксировали тысячи взрывов на ежедневной основе, в одно мгновение эта затянувшаяся бойня может снова вернуться", - заявил Хуг.