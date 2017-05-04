В Конгрессе решили, что помощь США для Украины не должна касаться батальона "Азов"

В Конгрессе Соединенных Штатов Америки решили, что средства, которые будут выделяться Украине в этом году, не должны использоваться на нужды полка спецназначения "Азов" Национальной гвардии.

Читайте также"Подорвал себя, чтоб не сдаться в плен": в Минобороны рассказали детали героической гибели 3 бойцов

Об этом говорится в тексте законопроекта H. R. 1301 "Закон о бюджетных ассигнованиях Департамента обороны США 2017", принятом во втором чтении Палатой представителей США и отправленном на рассмотрение Сената.

"Никакие средства, выделяемые настоящим актом, не могут быть использованы для предоставления оружия, обучения и другой помощи батальона «Азов»", - говорится в документе.

Как сообщал УНИАН, до 5 мая обе палаты Конгресса США должны принять закон о бюджетных ассигнованиях на 2017 год, которым, среди прочего, предусмотрено выделение помощи Украине в размере 560 млн долларов. В частности, на военной и безопасности помощи Украине до конца бюджетного года (до 1 октября) предполагается выделить не менее 238 млн долларов.