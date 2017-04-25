"Новые хозяева Донецка": журналисты показали ночные развлечения "элиты ДНР" (видео)

Журналисты показали, кто спонсирует развлечения в ОРДЛО, сколько можно поднять на ресторанном бизнесе в Донецке и что позволяет оккупантам ездить на элитных машинах с российскими и украинскими номерными знаками.

В нескольких километрах – боевые действия, но ночная жизнь оккупированного Донецка бушует и предлагает развлечения на любой вкус, говорится в программе "Гроші". Деликатесы из Европы и закрытые вечеринки для солдат Захарченко – вот как "элита ДНР" развлекается в оккупированном городе.

2016-й стал годом возрождения развлекательных заведений в Донецке. Места те же, но другие посетители. Некоторых закрывают, а кое-кто – продолжает процветать. Один из тех, кто обслуживает новую элиту Донбасса – Давид Палян. Он - донецкий мажор, совладелец ресторана "Пиу Густо" в Донецке.

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На одних фото он кичится элитной донецкой водкой, а уже на следующих – кайфует в Одессе, в клубе "Ибица". Сначала он разъезжает по оккупированном Донецке со своими отвязными подружками, а через 2 недели беззаботно разъезжает по Киеву. В соцсети он также беззаботно постит фото из киевского клуба с участницей украинского шоу "Холостяк".

Во время активных боевых действий на Донбассе в 2015 году он спокойно отдыхал в Одессе. С отцом Саркисом Паляном живет на два города – в "ДНР" и в Одессе.

Журналистам удалось попасть в его ресторан "Пиу Густо" – место, где собираются новые хозяева Донецка. Для новых богачей Донецка здесь готовы на все – наряжаться в фейкового Бориса Моисеева и устраивать вечеринки с клоунами.

Как стало известно, за то, чтобы провести 8 ночных мероприятий, например, необходимо заплатить 10 тысяч долларов в донецком ресторане. Сумма возвращается с наваром.

Тем не менее связи с Украиной Палян не разорвал, часто бывает в Киеве и Одессе. Сам Палаян отмечает – имеет также деловых партнеров в Ереване.

Журналисты выяснили, что почти весь ресторанный бизнес крышует т.н. министр доходов Александр Тимофеев. Его криминальное прозвище – "Ташкент".

В ресторане "Штальман" – гуляют "депутаты ДНР" и другие "министры" карикатурной республики. В свое время, это заведение отжал известный сепаратист Павел Губарев, и более того, устроил себе там офис. Это именно тот Губарев, которого украинские спецслужбы сначала поймали, а потом отпустили.

Журналистам "Грошей" удалось попасть в ночное заведение Донецка (клуб "Shakhtar Plaza" ("Вирус") – эпицентр ночной жизни, казалось бы, вымершего города. Элементарно выпить кофе в таком заведении – удовольствие не из дешевых. Цены – выше киевских.

Тогда когда на улице комендантский час, для избранных двери ночных заведений всегда открыты. Правда, гражданским, которые решились на ночной клуб, придется сидеть в нем до 5 часов утра. На улицу лучше не соваться – там военные патрули.

Здесь право первого танца - за людьми в униформе, даже если девушка пришла с кавалером. Спорить с ними здесь уже давно не принято.

Также новым хозяевам Донецка – только лучшие девушки. Чуть ли не еженедельные абсурдные конкурсы красоты тому подтверждение. Угодить солдатам из элитных батальонов – главное правило тех, кто не хочет оказаться на "подвальчике".

Однако о том, что происходит за закрытыми дверями элитных заведений, простым дончанам лучше не знать.

Одна из местных с отчаянием рассказывает: "В Донецке мы живем. Они здесь жрут, гуляют, пьют, а мы тут без работы дохнем. Нам запретили представители "ДНР" выдавать помощь", - говорит Елена.