В ОБСЕ заметили на Донбассе "Грады", гаубицы и танки контролируемых Россией боевиков

Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СММ ОБСЕ) заявляют, что за выходные увидели дислокацию ракетных систем залпового огня БМ-21 «Град», различных гаубиц, минометов и танков боевиков, которые принадлежат контролируемым Россией боевикам, и размещение которых нарушает Минские соглашения.

Об этом говорится в отчете миссии за выходные по состоянию на 19:30 9 апреля, опубликованном сегодня на сайте ОБСЕ.

Читайте такжеОбстрелы боевиков делают невозможным разведение сил возле Станицы Луганской – МОУ

В частности, представители миссии заявляют, что в нарушение определенных координат для отвода вооружения, в районах, которые не подконтрольны правительству Украины, они 7 апреля видели три 122-мм ракетные системы залпового огня БМ-21 «Град» неподалеку от Хрустального (прежнее название Красный Луч, в 56 км к юго-западу от Луганска).

Также сказано, что одновременно 8 и 9 апреля СММ видела семь танков Т-72, 10 гаубиц на буксире (пять 152-мм 2A65 Мста-Б и пять 122-мм Д-30 «Лягушка»), еще семь ракетных систем залпового огня «Град» и семь 122-мм самоходных гаубиц 2С1 «Гвоздика». Всё перечисленное вооружение было зафиксировано на юго-восточных окраинах Луганска.

Также в миссии заявили, что наблюдатели зафиксировали вооружение, которое они не смогли верифицировать как отведенное, поскольку условия его хранения не соответствуют необходимым критериям.

В частности, на контролируемой боевиками территории члены СММ видели 11 самоходных гаубиц (2С1), пять «Градов», шесть гаубиц на буксире (Д-30) и четыре 100-мм противотанковых орудия МТ-12 «Рапира». Кроме того, в миссии отметили, что было замечено ряд вооружения, которое должно храниться в определенных местах для его отвода. Речь идет о 16 «Градах», трех самоходных гаубицах (2С1) и 12 минометах (одиннадцать 120-мм минометов PM-38 и один 120-мм 2Б11 «Сани»).