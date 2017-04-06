Боевики второй день подряд обстреливают Авдеевку: снова ранен местный житель
Решается вопрос об открытии по данному факту уголовного производства по ст. 258 "Террористический акт" Уголовного кодекса Украины.
Боевики снова обстреливают прифронтовую Авдеевку, под огнем оказались жилые кварталы, расположенные в старой части города.
Как сообщает Покровский отдел полиции Донецкой области, есть пострадавшие среди горожан. Так, 44-летнего мужчину госпитализировали в больницу с осколочным ранением плеча.
«Вечером в дежурную часть Авдеевского отделения полиции поступило сообщение от медиков, что ими госпитализирован мужчина с осколочным ранением левого плеча. На место происшествия немедленно выехала следственно-оперативная группа, которая выяснила, что 44-летний местный житель ранение получил около 19.00, находясь во дворе своего дома по ул. Соборной», – говорится в сообщении.
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Отмечается, что сейчас пострадавший находится в местной больнице.
Решается вопрос об открытии по данному факту уголовного производства по ст. 258 "Террористический акт" Уголовного кодекса Украины.
Как сообщал УНИАН, вчера, 5 апреля, в результате обстрела боевиками жилых кварталов Авдеевки осколочное ранение правого плеча получил 62-летний житель.