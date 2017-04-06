Боевики второй день подряд обстреливают Авдеевку: снова ранен местный житель

Боевики снова обстреливают прифронтовую Авдеевку, под огнем оказались жилые кварталы, расположенные в старой части города.

Как сообщает Покровский отдел полиции Донецкой области, есть пострадавшие среди горожан. Так, 44-летнего мужчину госпитализировали в больницу с осколочным ранением плеча.

«Вечером в дежурную часть Авдеевского отделения полиции поступило сообщение от медиков, что ими госпитализирован мужчина с осколочным ранением левого плеча. На место происшествия немедленно выехала следственно-оперативная группа, которая выяснила, что 44-летний местный житель ранение получил около 19.00, находясь во дворе своего дома по ул. Соборной», – говорится в сообщении.

Читайте такжеДонецкая фильтровальная станция снова не работает из-за обстрелов боевиков

Отмечается, что сейчас пострадавший находится в местной больнице.

Решается вопрос об открытии по данному факту уголовного производства по ст. 258 "Террористический акт" Уголовного кодекса Украины.

Как сообщал УНИАН, вчера, 5 апреля, в результате обстрела боевиками жилых кварталов Авдеевки осколочное ранение правого плеча получил 62-летний житель.