За минувшие сутки на Донбассе погибли двое военных, пятеро были ранены

За минувшие сутки на востоке Украины погибли двое военнослужащих Вооруженных сил Украины, пятеро получили ранения, еще один скончался в госпитале после длительного лечения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Киеве сообщил пресс-секретарь Министерства обороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник.

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"За минувшие сутки вследствие боевых действий, к большому сожалению, погибли двое украинских военнослужащих, еще пятеро наших бойцов получили ранения. И, кроме того, вчера в Главном военном медицинском клиническом центре (Главный военный госпиталь) умер военнослужащий, который 2 марта во время обстрела вблизи Авдеевки получил тяжелые ранения", - сказал Мотузяник.

Также он сообщил, что вчера утром в Верхнеторецком в поле трактор наехал на мину, подорвался, а водитель получил ранения.

Как сообщал УНИАН, за минувшие сутки российско-оккупационные войска 48 раз открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины.