Авдеевка остается без света, вода в городе подается по графику

По состоянию на 7:00 3 апреля централизованное электроснабжение в Авдеевке отсутствует. Об этом сообщает пресс-служба ГосЧС.

"Теплоснабжение в городе осуществляется централизованно за счет заводской теплоэнергоцентрали Авдеевского коксохимического завода. Создан запас воды в городском резервуаре объемом 4 тыс. М3. Объекты социально-бытовой сферы, не имеющие собственных систем резервного электропитания, обеспечиваются электроэнергией от генераторов ГосЧС", - сказано в сообщении.

Кроме того пресс-служба Министерства временно оккупированных территорий в Twitter сообщает, что воду планируется подавать по графику.

"Ремонтные бригады так и не восстановили электроснабжение. Резервуар заполнен. Подача питьевой воды будет совершаться с 16.00 до 22.00", - отмечается в сообщении.

Читайте такжеДонецкая фильтровальная станция остановилась из-за обстрелов

Ранее сообщалось, что под Авдеевкой начали ремонтировать перебитую ЛЭП.

Как сообщал УНИАН, Авдеевка в очередной раз осталась без электроснабжения из-за повреждения высоковольтной линии электропередач, которое произошло 29 марта в результате боевых действий.

31 марта председатель Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский сообщил, что электромонтажники в сопровождении саперов ГСЧС, представителей СЦКК и миссии ОБСЕ утром выходили в район и починили незначительные повреждения кабеля. Но были обнаружены порывы линии электропередач на территории, временно оккупированной Россией.

1 апреля, в СЦКК согласовали заявку на выполнение ремонта ЛЭП. В тот же день ремонтники начали работы по восстановлению поврежденной вблизи Авдеевки ЛЭП, но из-за очередного обстрела вынуждены были их прекратить.