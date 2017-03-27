Порошенко посмертно присвоил звание Героя Украины добровольцу Евгению Тельнову, который уничтожил несколько вражеских танков

Президент Петр Порошенко присвоил звание Героя Украины посмертно добровольцу Евгению Тельнову. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе главы государства.

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«Сегодня я принял решение присвоить высокое звание Герой Украины Евгению Львовичу Тельнову, знаменитом «Усачу», который погиб 15 февраля 2015 года в боях под Широкино, лично уничтожив несколько танков противника, которые готовили наступление на мирный Мариуполь», - сказал Порошенко во время выступления на торжественных мероприятиях по случаю 3-й годовщины со дня создания Национальной гвардии Украины.

Государственную награду из рук главы государства получила жена Героя Светлана.

Евгений Тельнов был добровольцем, проходил службу на должности помощника гранатометчика. Он погиб, когда взвод первой роты отдельного батальона “Донбасс”, в котором служил Евгений Тельнов, попал в засаду. Выходя из окружения, Евгений ценой собственной жизни вытащил из-под обстрела двух раненых собратьев. Похоронили героя на Ровенском кладбище города Кировограда.