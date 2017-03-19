На Донбассе интенсивность обстрелов уменьшилась, в воскресенье ранены двое бойцов - штаб АТО

С начала суток 19 марта количество обстрелов позиций Вооруженных сил на Донбассе несколько уменьшилось, но вместе с тем зафиксировано 19 случаев открытия огня; ранены двое украинских защитников. Об этом сообщает пресс-центра штаба АТО на своей странице в Facebook.

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«Больше всего обстрелов – 12 – зафиксировано на Мариупольском направлении, где по позициям в районе Водяного течение дня российские оккупанты вели огонь из пулеметов крупного калибра, гранатометов, стрелкового оружия и зенитной установки ЗУ – 23-2. Неподялеку от Павлополя, Широкино и Гнутово обстрелы велись из крупнокалиберных пулеметов», - говорится в сообщении.

На Донецком направлении по защитникам Авдеевки враг вел огонь из гранатометов и пулеметов, а около 15.00 вел обстрел танк и выпустил 7 снарядов. При этом один снаряд попал в частный сектор и был разрушен дом.

В районе Луганского активно действовал снайпер и позиции обстреливали автоматические гранатометы и крупнокалиберные пулеметы.

На Луганщине неподалеку от Новоалександровки и Новозвановки российские наемники вели огонь из СПГ, гранатометов различных систем и пулеметов.

Как сообщал УНИАН, сегодня в результате обстрела старой части Авдеевки со стороны поддерживаемых Россией боевиков получила ранение жительница города.