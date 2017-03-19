Боевики обстреляли старую Авдеевку: ранена женщина, дом горит - полиция (фото)

В результате очередного обстрела старой части Авдеевки со стороны поддерживаемых Россией боевиков получила ранение жительница города.

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Об этом сообщил на своей странице в Facebook заместитель председателя Национальной полиции - начальник Главного управления Нацполиции в Донецкой области Вячеслав Аброськин.

«Авдеевка. В 15.20 боевики "ДНР" расстреляли старую часть города. Разрушен дом на ул. Колосова, 139. Продолжается пожар. Получила ранения женщина 1949 г.р. На месте работает следственно-оперативная группа Авдеевского отделения полиции», - написал он.

Как сообщал УНИАН, вчера в результате обстрела старой части Авдеевки были повреждены жилые дома. Из одной пострадавшего дома полицейские эвакуировали слепого дедушку 1929 года рождения, который чудом остался жив.