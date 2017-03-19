Боевики обстреляли старую Авдеевку: ранена женщина, дом горит - полиция (фото)

17:10, 19 марта 2017
Война
1490

На месте попадания снаряда продолжается пожар.

Facebook / Вячеслав Аброськин

В результате очередного обстрела старой части Авдеевки со стороны поддерживаемых Россией боевиков получила ранение жительница города.

Читайте такжеЗа сутки на Донбассе пятеро военных получили ранения – Минобороны

Об этом сообщил на своей странице в Facebook заместитель председателя Национальной полиции - начальник Главного управления Нацполиции в Донецкой области Вячеслав Аброськин.

Под обстрел попал частный дом / Facebook / Вячеслав Аброськин

«Авдеевка. В 15.20 боевики "ДНР" расстреляли старую часть города. Разрушен дом на ул. Колосова, 139. Продолжается пожар. Получила ранения женщина 1949 г.р. На месте работает следственно-оперативная группа Авдеевского отделения полиции», - написал он.

Под обстрел попал частный дом / Facebook / Вячеслав Аброськин

Как сообщал УНИАН, вчера в результате обстрела старой части Авдеевки были повреждены жилые дома. Из одной пострадавшего дома полицейские эвакуировали слепого дедушку 1929 года рождения, который чудом остался жив.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #АТО#Авдеевка#война