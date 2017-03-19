Ситуация на Донбассе обострилась - пятеро украинских военных ранены (видео)

За прошедшие сутки зафиксировано 85 случаев открытия огня по укреплениям сил АТО, пятеро украинских военных ранены.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на своей странице в Facebook.

Отмечается, что на Донецком направлении по позициям Вооруженных Сил Украины в районе Луганского и Авдеевки российские оккупанты вели огонь из минометов калибра 82 и 120 мм и гранатометов различных систем, по укреплениям возле Невельского и Песков из крупнокалиберных пулеметов, а неподалеку Опытного, Троицкого, Зайцево и Каменки - из гранатометов и минометов калибра 82 мм.

«На Мариупольском направлении для поражения наших позиций возле Водяного и Павлополя враг дважды использовал артиллерию калибра 122, а вблизи Широкино минометы калибра 120 мм, по укреплениям в районе Марьинки и Гнутово использовал минометы калибра 82 мм, стрелковое оружие и гранатометы», - говорится в сообщении.

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По данным штаба, увеличилось количество обстрелов на Луганском направлении, где вблизи Крымского российские оккупанты вели огонь из гранатометов различных систем, минометов калибра 82 и 120, танков, а затем, ближе к полуночи - еще и из тяжелой артиллерии калибра 152 мм.

«По опорным пунктам в районе Троицкого несколько раз били из минометов калибра 120 мм, а возле Новоалександровки, Трехизбенки и Попасной - из СПГ, в районе Станицы Луганской - из гранатометов и пулеметов крупного калибра», - добавили в пресс-центре.

"С началом суток ранения получили пять украинских защитников", - рассказали в пресс-центре штаба АТО.