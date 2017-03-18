Оккупанты снова обстреляли старую часть Авдеевки. Об этом заместитель главы Национальной полиции - начальник Главного управления Нацполиции в Донецкой области Вячеслав Аброськин написал на своей странице в Facebook.

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"В 17:20 боевики "ДНР" начали расстрел старой части Авдеевки. Вновь попадания снарядов в жилые дома. Из одного пострадавшего дома полицейские эвакуировали слепого дедушку, 1929 года рождения. Чудом остался жив", - сообщил он.

Полиция уточняет информацию о других повреждениях домов и пострадавших в результате обстрела города.

Как сообщал УНИАН, 5 марта в результате обстрелов со стороны боевиков была повреждена воздушная высоковольтная линия электропередач вблизи Авдеевки. Без электроснабжения остались жители города, а также Авдеевский коксохим и ДФС.

7 марта линию электроснабжения отремонтировали. А 8 марта была возобновлена работа Донецкой фильтровальной станции.