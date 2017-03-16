Авдеевка до сих пор остается без воды и света

Авдеевка до сих пор остается без централизованного электро- и водоснабжения из-за обстрелов со стороны боевиков.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

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«По состоянию на 7 часов 16 марта централизованное электроснабжение в г. Авдеевка отсутствует. Теплоснабжение в городе, где проживает около 22 тыс. человек, осуществляется централизованно за счет теплоэнергоцентрали Авдеевского коксохимического завода. Создан запас воды в городском резервуаре объемом 4 тыс. куб. м», - говорится в сообщении.

Объекты социально-бытовой сферы, не имеющие собственных систем резервного электропитания, обеспечиваются электроэнергией от 8 генераторов ГСЧС, добавили в пресс-службе.

Как сообщалось, 14 марта из-за обстрелов боевиков была повреждена воздушная высоковольтная линия электропередач, в результате чегопрекращено электроснабжение м. Авдеевка, а также Авдеевского коксохимического завода и Донецкой фильтровальной станции, которые централизованно обеспечивают водой и теплоснабжением город.