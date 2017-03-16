В Авдеевке полностью восстановлено электроснабжение

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по вопросам чрезвычайных ситуаций.

"Теплоснабжение города осуществляется в штатном режиме за счет теплоэнергоцентрали Авдеевского коксохимического завода. В настоящее время вода из Донецкой фильтровальной станции поступает населению самотеком, также есть запас питьевой воды в резервуар", - сказано в сообщении.

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Как сообщал УНИАН, 11 марта в результате боевых действий произошло повреждение высоковольтной линии 110 кВ, что привело к прекращению электроснабжения Авдеевки, Авдеевского коксохимического завода и Донецкой фильтровальной станции, которые централизованно обеспечивают город водой и теплоснабжением.