В Авдеевке полностью восстановлено электроснабжение
Сегодня, 16 марта, электроснабжение в городе Авдеевка Донецкой области полностью восстановлено. Запуск Донецкой фильтровальной станции планируется 17 марта при наличии гарантий безопасности работников.
Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по вопросам чрезвычайных ситуаций.
"Теплоснабжение города осуществляется в штатном режиме за счет теплоэнергоцентрали Авдеевского коксохимического завода. В настоящее время вода из Донецкой фильтровальной станции поступает населению самотеком, также есть запас питьевой воды в резервуар", - сказано в сообщении.
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Как сообщал УНИАН, 11 марта в результате боевых действий произошло повреждение высоковольтной линии 110 кВ, что привело к прекращению электроснабжения Авдеевки, Авдеевского коксохимического завода и Донецкой фильтровальной станции, которые централизованно обеспечивают город водой и теплоснабжением.