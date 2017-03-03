"ДНР" обнародовала список "национализированных" украинских предприятий

10:03, 03 марта 2017
Война
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Так называемый "совет министров "ДНР" обнародовал список украинских предприятий и учреждений, на которых вводится так называемая временная администрация.

Шахта Засядько также вошла в перечень

Среди объектов такие промышленные гиганты, как Енакиевский металлургический завод и его макеевский филиал, Харцызский трубный завод, Ясиновский коксохимический завод, Докучаевский флюсо-доломитный комбинат, "Концерн Стирол", предприятия компании ДТЭК, "Донецксталь-Металлургический завод", шахта "Комсомолец Донбасса", шахта им. А.Ф. Засядько, Зуевская ТЭС.

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Кроме этого, в перечень "отжатых" вошли "Украинская акционерная страховая компания "АСКА", стадион "Донбасс Арена" и другие.

С полным списком "национализированных" украинских предприятий на оккупированной территории Донецкой области можно ознакомиться по ссылке.

Ранее главарь "ДНР" Александр Захарченко заявил, что боевики захватили около 40 предприятий на оккупированной территории Донбасса.

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Теги: #ДНР#национализация#предприятия