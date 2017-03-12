Вода в Авдеевке подается по графику - Жебривский

Об этом сообщил в Facebook глава Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский. Он сообщил, что утром в Авдеевке было относительно спокойно.

Жебривский добавил, что «вода в городских резервуарах есть, подаем в сети по графику. В городе также есть достаточное количество емкостей для питьевой воды».

Как сообщает Главное управление ГСЧС в Донецкой области, теплоснабжение города осуществляется в штатном режиме за счет Авдеевского коксохимического завода (температура воздуха в квартирах 20-25 градусов).

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Объекты социально-бытовой сферы, не имеющие собственных систем резервного электропитания - городская больница, ОАО «Укртелеком» (АТС), горисполком, отдел полиции, 14-этажный жилой дом, школа № 7, КНС - обеспечены электроэнергией от генераторов ГСЧС.

Для очистки территории города от взрывоопасных предметов направлена пиротехническая группа ГСЧС.

Предварительно ремонтно-восстановительные работы будут проводиться ООО «ДТЭК Высоковольтные электросети» при наличии коридора и гарантии безопасности работников.

Как сообщал УНИАН, вчера, 11 марта, в результате обстрелов оккупантов в очередной раз была повреждена высоковольтная линия электропередач, что привело к прекращению электроснабжения Авдеевки, Авдеевского коксохимического завода и Донецкой фильтровальной станции, которые централизованно снабжают город водой и теплом.