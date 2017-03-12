В Авдеевке до сих пор нет света и воды

В Авдеевке по состоянию на сегодняшнее утро отсутствует водоснабжение и электричество. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.

Отмечается, что в результате боевых действий 11 марта произошло повреждение высоковольтной линии, что привело к прекращению электроснабжения города Авдеевка, Авдеевского коксохимического завода и Донецкой фильтровальной станции.

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"По состоянию на 7 часов 12 марта централизованное электроснабжение отсутствует. Теплоснабжение в городе осуществляется централизованно за счет заводской теплоэнергоцентрали. Водоснабжение города временно прекращено", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН ранее, боевики в субботу вечером обстреливали насосную станцию первого подъема Южно-Донбасского водовода.

Станция расположена между селами Васильевка и Крутая Балка неподалеку от линии разграничения и обеспечивает подачу воды в Волновахский, Красноармейский и Добропольский районы, а также в Мариуполь.