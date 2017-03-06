В зоне АТО за минувшие сутки зафиксировано 100 вражеских обстрелов - штаб

07:23, 06 марта 2017
Война
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В зоне АТО за минувшие сутки зафиксировано 100 вражеских обстрелов. Так, российско-оккупационные войска из 122-мм артиллерии, танков, минометов и БМП обстреливали Луганское.

Иллюстрация / REUTERS

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

"За прошедшие сутки танки оккупантов неоднократно вели огонь по шахте Бутовка, Каменке и Песках. Из минометов различных калибров, гранатометов и стрелкового оружия - по Авдеевке, Майорску, Новгородскому, Троицкому, Невельскому, Опытному, Пескам и Зайцево. С БМП вели огонь по Луганскому, а по Невельскому работал снайпер", - сказано в сообщении.

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На мариупольском направлении из минометов и крупнокалиберных пулеметов боевики обстреляли Талаковку, Гнутово, Водяное, Павлополь и Широкино.

"БМП и танки противника вели огонь по Водяному, Марьинке и Широкино. Кроме того, позиции в Широкино были обстреляны из противотанковых ракетных комплексов, а из гранатометов в Тарамчуке. На Луганском направлении - из 120 миллиметровых минометов обстреляли Новоалександровку, Крымское и Богуславское. Из гранатометов и стрелкового оружия - Новозвановку, Троицкое, Станицу Луганскаю, Попасную", - добавили в ведомстве.

В целом, зафиксировано 100 обстрелов. Отмечается, что двое военных ранены, еще трое травмированы.

Как сообщалось, ситуация на линии соприкосновения сложная, боевики используют тяжелое вооружение.

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Теги: #АТО#Донбасс#обстрел#боевики