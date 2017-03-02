Миссия ОБСЕ зафиксировала около 2,5 тыс. взрывов на Донбассе

Об этом говорится в отчете миссии по состоянию на 19:30 за 1 марта.

«В Донецкой области Специальная мониторинговая миссия задокументировала больше нарушений режима прекращения огня, чем в предыдущий отчетный период – более 2 тыс. взрывов, включая 220 взрывов, которые по оценке были вызваны ракетными системами залпового огня», – заявили в миссии.

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В Луганской области СММ зафиксировала больше нарушений режима прекращения огня, в том числе около 500 взрывов по сравнению со 130, задокументированными в предыдущий отчетный период.