Миссия ОБСЕ зафиксировала около 2,5 тыс. взрывов на Донбассе
20:56, 02 марта 2017Война
1196
Специальная мониторинговая миссия Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СММ ОБСЕ) заявляет, что за минувшие сутки зафиксировала около 2,5 тыс. взрывов в Донецкой и Луганской областях.
В Луганской области СММ зафиксировала больше нарушений режима прекращения огня / Фото УНИАН
Об этом говорится в отчете миссии по состоянию на 19:30 за 1 марта.
«В Донецкой области Специальная мониторинговая миссия задокументировала больше нарушений режима прекращения огня, чем в предыдущий отчетный период – более 2 тыс. взрывов, включая 220 взрывов, которые по оценке были вызваны ракетными системами залпового огня», – заявили в миссии.
Читайте такжеНаблюдатели ОБСЕ снова зафиксировали пересечение украинско-российской границы похоронными фургонами
В Луганской области СММ зафиксировала больше нарушений режима прекращения огня, в том числе около 500 взрывов по сравнению со 130, задокументированными в предыдущий отчетный период.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter