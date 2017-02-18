Главы МИД стран "нормандской четверки" призвали прекратить торговую блокаду Донбасса

Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль заявил сегодня в Мюнхене по итогам переговоров глав МИД.

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"Наш общий призыв к тем, кто блокирует железнодорожное сообщение, - прекратите блокаду, поскольку она вредит обеим сторонам, как той, что экспортирует (уголь), так и тем, кто нуждается в электроэнергии", - заявил он.

Как сообщал УНИАН, в конце января ветераны АТО и некоторые народные депутаты инициировали блокаду железнодорожных путей, по которым антрацит поставляется с временно неконтролируемых территорий для работы ТЭС Украины. С 10 февраля поставки угля было полностью прекращены.

Блокаду ранее осудили представители Евросоюза, США и стран «Большой семерки».