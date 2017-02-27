Миссия ОБСЕ за выходные зафиксировала в Донецкой области около 900 взрывов

Об этом говорится в отчете миссии за выходные, опубликованном сегодня.

"Специальная мониторинговая миссия задокументировала меньше нарушений режима прекращения огня, включая более 700 взрывов 25 февраля и более 200 взрывов 26 февраля, по сравнению с более чем 1200 взрывами 24 февраля в Донецкой области", - заявили наблюдатели.

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"В Луганской области 25 февраля СММ зафиксировала больше нарушений режима прекращения огня, в том числе более 200 взрывов, тогда как 24 февраля было зафиксировано около 150 взрывов", - говорится в отчете.

В то же время 26 февраля наблюдатели задокументировали 80 взрывов.

"Специальная мониторинговая миссия зафиксировала в целом 116 взрывов, которые, по оценке миссии, были вызваны артиллерийскими снарядами, и 64 взрывы, которые, как считают наблюдатели, были вызваны минометными снарядами в западных и северных частях Луганской области 25 и 26 февраля", - утверждается в отчете.

Как известно, оккупанты сегодня 56 раз обстреляли позиции ВСУ, один военный ранен.