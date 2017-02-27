Оккупанты сегодня 56 раз обстреляли позиции ВСУ, один военный ранен - штаб

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на своей странице в Facebook.

В частности, как отмечается в сообщении, на Мариупольском направлении из минометов калибров 120 и 82 миллиметра захватчики обстреливали Водяное, Новотроицкое и Павлополь. Из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – Талаковку, Павлополь, Водяное, Новотроицкое, Широкино, Гнутово. БМП оккупантов вели огонь по Широкино, Водяному и Лебединскому. Снайпер – по Талаковке.

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Также, по данным штаба АТО, на Донецком направлении танк неоднократно вел огонь по Авдеевке. Из 120- и 82-миллиметровых минометов захватчики обстреляли Троицкое, Новолуганское, Опытное, Авдеевку, шахту «Бутовку», Луганское, Водяное. "Из гранатометов и стрелкового оружия российско-оккупационные войска вели огонь по Пескам, Зайцево, Луганскому, Каменке и Троицкому», - отмечается в сообщении.

На Луганском направлении по Лобачево огонь вел снайпер.

Как известно, боевики утром также открыли огонь по окраинам Авдеевки. Поздно вечером 24 февраля из-за вражеских обстрелов была повреждена высоковольтная линия вблизи Авдеевки, что привело к прекращению электроснабжения города и Авдеевского коксохимического завода. На данный момент электроснабжение Авдеевки восстановлено.