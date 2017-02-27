В Киеве в реанимации скончался боец "Айдара" (фото)

15:30, 27 февраля 2017
Война
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В Киеве в реанимации скончался доброволец батальона "Айдар".

Царенко умер в реанимации / facebook.com/svbevz

Его имя - Царенко Александр Владимирович, написал батальон на своей странице в Facebook.

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"Прощание с "Царем" состоится сегодня, 27.02.2017, на Майдане Незалежности в 16 часов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что похороны пройдут 28 февраля в 12 часов в Могилеве-Подольском.

Как сообщал УНИАН, в воскресенье, 26 февраля, под Мариуполем от пули снайпера погиб морской пехотинец Роман Напрягло.

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Теги: #смерть#боец#Айдар