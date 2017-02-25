Боевики продолжают эскалацию ситуации в районе Авдеевки

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил пресс-секретарь Министерства обороны по вопросам АТО Андрей Лысенко.

«Продолжается эскалация под Авдеевкой. Вчера боевые действия на этих рубежах продолжались около 14 часов. Противник начал обстрелы с самого утра и не прекращал их до позднего вечера. При этом оккупанты выпустили около 150 мин и несколько десятков артиллерийских и танковых снарядов», - сообщил Лысенко.

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По его словам, интенсивный огонь боевики ведут в восточном направлении из района Ясиноватой, но обстрелы ведутся также с южного и юго-восточного направлений. Обстреливается также и левый фланг Авдеевской промзоны вблизи Каменки.

Также Лысенко сообщил, что в Авдеевке продолжаются проблемы с электроснабжением, снижается температура в системе отопления, существуют проблемы с доступом к Интернету и мобильной связи, а водоснабжение осуществляется по графику.

«Ремонтники требуют устойчивого режима тишины со стороны НВФ (незаконных вооруженных формирований - УНИАН), чтобы продолжить ремонт Донецкой фильтровальной станции», - подчеркнул представитель Минобороны.

Кроме того, по его словам, боевики продолжают обстрелы на других участках фронта, включая Донецкий, Луганский и Мариупольский направления.

Как сообщалось, в ночь на 24 февраля вследствие обстрелов произошло повреждение хлоропровода и кровли технических зданий Донецкой фильтровальной станции. Работа станции была приостановлена. Авдеевка осталась без централизованного водоснабжения.

Кроме того, поздно вечером 24 февраля из-за вражеских обстрелов произошло повреждение высоковольтной линии вблизи Авдеевки, что привело к прекращению электроснабжения города и Авдеевского коксохимического завода.