Авдеевка из-за боевиков снова осталась без электричества, возникли проблемы с отоплением

Город Авдеевка Донецкой области из-за обстрела со стороны боевиков "ДНР" поздно вечером в пятницу, 24 февраля, снова остался без электроснабжения.

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Также возникли проблемы с централизованным отоплением и связью, сообщает пресс-центр штаба АТО.

"Вчера около 23.00, в результате нескольких мощных обстрелов со стороны российско-оккупационных войск, в Авдеевке исчезло электроснабжение. Как сообщают офицеры оперативного пресс-центра, в городе постепенно снижается температура в системе отопления. Ощутимые проблемы с мобильной связью и доступом в интернет. Критические объекты инфраструктуры продолжают подключать к электрогенераторам. Информация уточняется", – сказано в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 24 февраля Авдеевка осталась без воды из-за обстрела Донецкой фильтровальной станции.

Российские войска и контролируемые РФ боевики с 29 января по 5 февраля вели массированный обстрел Авдеевки, используя тяжелую артиллерию, системы «Град» и танки.

30 января в результате обстрела были повреждены ЛЭП и прекращено электроснабжение города, которое удалось полностью восстановить 6 февраля.