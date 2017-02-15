"Раненые — каждый день!": соратник Яроша рассказал о боях на мариупольском направлении

13:42, 15 февраля 2017
Война
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На мариупольском направлении сложная ситуация, там каждый день идут бои.

REUTERS

Об этом рассказал командир 8 отдельного батальона "Аратта" Украинской добровольческой армии Андрей Гергерт в интервью Online.ua.

"Здесь страшные бои каждый день! Раненые — каждый день! Сейчас в больнице Мечникова лежит мой парень, тяжело ранен. Спасают, за жизнь борются", - заявил он.

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По словам Гергерта, на одних направлениях есть угроза танкового прорыва, на других — ДРГ заходят практически каждый вечер, на некоторых участках идут очень жестокие позиционные бои.

Ранее УНИАН сообщал, что реанимация больницы им. Мечникова вся занята ранеными бойцами, еще двое остаются в крайне тяжелом состоянии.

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Теги: #Мечникова#Днепр#бои