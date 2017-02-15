В оккупированном Донецке на кладбище с середины января появилось более 100 новых могил - ИС

Об этом на своей странице в Facebook сообщил нардеп, координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук.

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"В Донецке на территории Щегловского кладбища (Киевский район города) фиксируется большое количество новых захоронений (более 100 за период с середины января по середину февраля с.г.)", - говорится в его сообщении.

Ранее журналист Юрий Бутусов писал, что потери противника в боях в 2017-м году составили только в составе 1-го корпуса "ДНР" минимум 70 боевиков только убитыми. Большую часть этих потерь враг понес в боях под Авдеевкой, в течение короткого промежутка 29 января - 8 февраля.