В Горловке в подразделениях "МВД ДНР" растет паника из-за слухов о "сливе Новороссии" – ИС

Как сообщает группа «Информационное сопротивление», среди боевиков формирований «1-го АК ДНР», дислоцирующихся в районе н.п. Горловка, распространяются слухи о готовящемся наступлении Вооруженных сил Украины с целью перекрытия сообщения между Горловкой и Ясиноватой-Донецком (трасса М-04).

При этом, среди местного населения Горловки распространяются стихийные слухи о готовящихся провокациях со стороны боевиков «ДНР» в виде обстрелов некоторых районов города с целью дискредитации ВСУ.

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Кроме того, по данным ИС, в подразделениях так называемом «МВД ДНР» в Горловке с начала обострения ситуации на фронте наблюдается резкий рост панических настроений. В частности, в среде «правоохранителей» активно распространяются слухи о том, что «Новороссию сливают, возвращается Украина», и имеющим такую возможность необходимо уезжать в РФ.

«Подобные настроения зафиксированы и среди боевиков «ЛНР». В частности, местные боевики из состава бандформирований, которые дислоцируются в районах н.п.Первомайск, Ирмино, Кадиевка, советуют своим родным и знакомым «собирать чемоданы», так как, по их словам, «назревает нечто очень горячее», - сообщает группа.