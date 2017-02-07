Из морга Донецка в Ростов отправлены два КамАЗа с "грузом 200" - разведка

Об этом сообщает Главное следственное управление Министерства обороны Украины в Facebook.

«Продолжается вывоз тел убитых российских военнослужащих на территорию РФ. 5 февраля из морга областной больницы имени Калинина (Донецк) в Ростов-на-Дону отправлено два автомобиля «КамАЗ» с грузом «200», - говорится в сообщении.

Также отмечается, что обстановка в районе проведения Антитеррористической операции остается напряженной. В частности, продолжается применение российскими оккупационными войсками танков, 122- и 152-мм артиллерийских систем с огневых позиций, расположенных вблизи объектов гражданской инфраструктуры.

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Вместе с тем разведчики назвали подразделения, которые в последнее время обстреливают жилые дома.

«На Донецком направлении во исполнение преступных приказов российского командования, осуществляются обстрелы жилых домов артиллерийскими подразделениями 11 отдельного мотострелкового полка и отдельной артиллерийской бригады 1-го армейского корпуса (Донецк) Вооруженных сил РФ», - заявили в разведке.

«С целью запугивания населения временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей и формирования антиукраинских настроений в общественных местах «специальными группами лиц» активно распространяется информация о наступлении ВСУ в ближайшее время», - добавили в ГУР Минобороны.