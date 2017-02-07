В Авдеевке начались восстановительные работы в поврежденных домах, город очищают от боеприпасов (фоторепортаж)

В Авдеевке начали проводить работы по восстановлению поврежденных в результате обстрела домов. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.

Сообщается, что работы ведутся уже по 40 адресам. Также проведена обивка окон частных домов в количестве 139 шт., а также покрытия крыш домов общей площадью 149 кв. метров.

"Продолжаются работы по очистке территории Авдеевки от боеприпасов. 6 февраля пиротехнические расчеты ГосЧС изъяли и обезвредили 7 боеприпасов, а именно: 4 минометные мины калибром 82 мм и 3 единицы минометных мин калибром 122 мм", - говорится в сообщении.

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Спасатели сообщают, что в городе восстановлено электро - и водоснабжение, электричество отсутствует только в расположенном неподалеку Петровском. Возобновлена работа школ и детских садов.

Напомним, вблизи Авдеевки, которую начиная с 29 января время от времени обстреливают и штурмуют российские оккупанты, три села остаются без электроснабжения.